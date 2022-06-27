В Татарстане продажи велосипедов и самокатов выросли на 80%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане с весны этого года начал расти спрос на летние виды транспорта — самокаты и велосипеды. Их продажи в июне выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Реальному времени» в Ozon.

Наибольший интерес татарстанцы в этом месяце проявляли к покупке горных и детских велосипедов. Также они активно приобретали трюковые самокаты.

Фото: Ринат Назметдинов

Спрос на электросамокаты в Татарстане вырос на 51% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Согласно исследованию «Авито», весной 2022 года продажи электротранспорта в Казани увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом. Продажи механических велосипедов и самокатов выросли на 23%.

Продажи гироскутеров в марте и апреле этого года практически не изменились. Их покупка обойдется россиянам в среднем в 4,4 тысячи рублей, в Казани — 4,6 тысячи рублей.

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Татьяна Демина