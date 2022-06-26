СМИ узнали, что G7 обсуждает установление предельных цен на российскую нефть

Лидеры стран группы семи (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Цель такого запрета — чтобы Россия больше не получала выгоды от роста цен на энергетическом рынке и, не могла продолжать проведение специальной военной операции на Украине.

Фото: pixabay.com

Также страны G7 хотят предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть. Несмотря на то, что западные санкции против России действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов РФ. И в ЕС, и в США высокие цены на топливо сейчас — серьезная проблема.

Ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий. Он также отметил, что если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для нее результат один и тот же.

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Татьяна Леухина