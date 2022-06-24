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В Казани образовались 8-балльные пробки

17:24, 24.06.2022
В Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромные заторы образовались на улицах Николая Ершова, Аграрной, на Мамадышском тракте, на проспекте Ямашева, улице Технической. Также «встали» Кировская дамба, улица Фрунзе, Горьковское шоссе.

Фото: скриншот

Пробки образовались на улицах Петра Витера, Копылова. Длинный затор образовался на трассе М-7: он тянется с Kazan Ring и дальше Мусульманского кладбища.

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Татьяна Леухина
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