В России хотят создать единую систему подготовки вожатых

В России планируют создать единую систему подготовки вожатых для детских центров. Это позволит укрепить статус представителей этой профессии, сказал министр просвещения страны Сергей Кравцов.

— Я думаю, что мы должны выйти на новый уровень с точки зрения статуса вожатого и поддержки вожатского движения. Нужны и конкурсы, и гранты, и достойная зарплата, — приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего этим летом в детских лагерях будут трудиться более 80 тысяч вожатых, из которых 60 тысяч — это студенты. Некоторые из них, работающие в июньские смены, получили возможность досрочно сдать сессии в университетах.

В конце мая стало известно, что за время летних каникул детские оздоровительные лагеря разных форм отдыха Татарстана и не только смогут принять порядка 180 тысяч детей. Численность отдыхающих по сравнению с прошлым годом выросла на 25%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина