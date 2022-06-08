Больше 57 тысяч детей в Татарстане отдохнут летом в пришкольных лагерях

В Татарстане этим летом более 57 тысяч детей летом отправятся на отдых в пришкольные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

По словам замминистра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллиной, запланировали свой отдых в них всего 82 255 детей. Она добавила, что министерство организует отдых для 107 тысяч детей, из которых 3 891 ребенок находится в трудной жизненной ситуации, около 9 тысяч одаренных детей. 12 тысяч поедут в лагеря труда и отдыха.

Асадуллина отметила, что в нынешнем году в детских лагерях реализуют 50 профильных программ. Среди них социально-педагогические, языковые, национально-культурные, а также образовательные программы, организованные совместно с вузами и учреждениями дополнительного образования. Кроме того, весьма востребованы детско-родительские смены, когда семьи с приемными детьми выезжают в лагеря на неделю. Для родителей устраивают семинар, где они решают свои вопросы.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов рассказал, что в республике на детский отдых из бюджета направили 1,7 миллиарда рублей. Отдых организуют для 218 тысяч детей в течение года.



Дарья Акимова