Минобороны России: до двух тысяч украинских военных и боевиков заблокированы в Горском котле

Российские войска взяли в Горский котел до 2 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



Около населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В Горском котле в окружении оказались четыре батальона — 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Окружены бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады и формирование нацистов «Правого сектора»* и отряд иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

В окружении находятся до 2 тысяч человек — около 1 800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»*, до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов. От сопротивления отказался и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.

23 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что более 22 тысячи человек эвакуировали за сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию. Российские военные провели четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР и Запорожской области.



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* Организация признана экстремистской и запрещена в России



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Маргарита Головатенко