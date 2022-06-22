Новости общества

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Якутии стартовали Дни Татарстана

10:39, 22.06.2022
В Якутии стартовали Дни Татарстана
Фото: Минкульт Татастана

В столице Республики Саха (Якутии) Якутске стартовали Дни Татарстана, об этом сообщает Минкульт РТ.

Первым событием стала встреча татарстанских и якутских писателей — участники отметили близость культур между двумя союзами и тесную связь татарской и якутской литературы.

В здании Национальной библиотеки Якутии представили выставку татарской литературы, которую перевели на якутский язык. Состоялась презентация Антологий современной якутской и татарской прозы, переведенных на татарский и якутский языки.

Фото: Минкульт Татарстана

Дни Татарстана в Республике Саха (Якутия) проходят с 22 по 25 июня. Будет представлена масштабная культурная программа. В состав делегации войдут писатели, артисты театра и другие мастера искусств республики.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также