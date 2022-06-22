В Якутии стартовали Дни Татарстана
В столице Республики Саха (Якутии) Якутске стартовали Дни Татарстана, об этом сообщает Минкульт РТ.
Первым событием стала встреча татарстанских и якутских писателей — участники отметили близость культур между двумя союзами и тесную связь татарской и якутской литературы.
В здании Национальной библиотеки Якутии представили выставку татарской литературы, которую перевели на якутский язык. Состоялась презентация Антологий современной якутской и татарской прозы, переведенных на татарский и якутский языки.
Дни Татарстана в Республике Саха (Якутия) проходят с 22 по 25 июня. Будет представлена масштабная культурная программа. В состав делегации войдут писатели, артисты театра и другие мастера искусств республики.
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