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Украина подала иск в ЕСПЧ против России

20:58, 23.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина подала иск в ЕСПЧ против России
Фото: wikipedia.org

Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с проведением специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Летом прошлого года Россия впервые подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по событиям 2014 года. Российские власти обратились в ЕСПЧ на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она относится к событиям, которые произошли после смены власти на Украине в феврале 2014 года.

Фото: wikipedia.org

До этого, в феврале 2021 года, Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, в котором обвинила Москву в «политических убийствах оппонентов». Однако в заявлении не содержалось конкретных обвинений. Это было девятое обращение украинских властей.

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Татьяна Леухина
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