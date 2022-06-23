Ушел из жизни гендиректор казанского предприятия «Терминал» Мансур Раимов

Сегодня утром на 77-м году жизни умер заслуженный машиностроитель России — генеральный директор казанского производственного объединения «Терминал» Мансур Раимов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Мансур Раимов родился 14 февраля 1946 года в селе Нижние Каракитяны Дрожжановского района Татарской АССР. Окончил Казанский речной техникум и Казанский химико-технологический институт. В производственном объединении начал работать с 1969 года, прошел путь от обыкновенного мастера до гендиректора.

За достигнутые трудовые успехи Мансур Раимов награжден орденами Дружбы народов, «Знак почета».

Казанское производственное объединение средств вычислительной техники «Терминал» — предприятие по производству пишущих машин и пишущих устройств для ЭВМ. Первый в Советском Союзе производитель пишущих машинок модели «Яналиф». «Терминал» был признан банкротом и в 2003 году после полутора лет конкурсного производства прекратил существование. После на месте предприятия появился торговый центр «Мегга».

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Татьяна Леухина