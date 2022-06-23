Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства
Обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии необходимо укреплять, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
— Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО, — сообщил он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.
Сегодня это становится актуальным, российская сторона готова оказать поддержку белорусской стороне, пишет «РИА Новости».
Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в ней Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.
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