Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства

Обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии необходимо укреплять, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО, — сообщил он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Фото: mil.ru (архив) министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин

Сегодня это становится актуальным, российская сторона готова оказать поддержку белорусской стороне, пишет «РИА Новости».

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в ней Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.



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Татьяна Леухина