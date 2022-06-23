В новой концепции НАТО Россия станет «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности»

Саммит НАТО в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в ней Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также в новую концепцию НАТО впервые войдет Китай — страны альянса определят политику в отношении этой страны. В документе обозначат проблемы климата, борьбу с терроризмом, увеличение расходов стран альянса на оборону, пишет ТАСС.

Фото: nato.int

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что участники саммита альянса считают Россию угрозой своей безопасности. Отдельно он подчеркнул, что Россия больше не является партнером.



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Татьяна Леухина