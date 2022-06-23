Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в 2023 году — новогодние праздники продлятся девять дней

Фото: Максим Платонов (архив)

Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в следующем году. Жителей страны ожидают девятидневные новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января.

31 декабря 2022 года — суббота, поэтому оно будет выходным днем, сообщает пресс-служба Минтруда. 1 и 8 января выпадают на воскресенье, поэтому их переносят на 24 февраля и 8 мая.



В феврале 2023-го россиян ждет трехдневная рабочая недели — с 20 по 22 февраля. Выходные продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и переносом выходного с 8 января.

Праздничный выходной ожидается в первом месяце весны — 8 марта. В следующем году Международный женский день выпадает на среду.

В мае праздничные выходные ожидаются 1 и 8 мая, которые выпадают на понедельник, и 9 мая — вторник. В июне жители страны не будут работать в понедельник, 12 июня.

Продолжительные выходные ожидают в ноябре 2023 года в связи с празднованием Дня народного единства. Они продлятся с 4 по 6 ноября.

Фото: Минтруда России

Напомним, в Татарстане в этом году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней — 22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября. Количество выходных дней составит 119, в том числе 18 нерабочих праздничных дней.



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Татьяна Демина