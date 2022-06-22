В Казани объявили в розыск мужчину, бросившегося с ножом на продавщицу в одном из магазинов

В Казани полиция и сотрудники СК объявили в розыск мужчину, бросившегося с ножом на продавщицу. Об этом сообщили в УВД города.

21 июня в отдел полиции поступила информация, что в одном из продуктовых магазинов по ул. Дубравной, 27а в Приволжском районе Казани около 15 часов дня мужчина 1980 года рождения нанес множественные ножевые ранения в спину одной из сотрудниц магазина 1973 года рождения, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в МСЧ КФУ, она находится в реанимации после проведенной операции. Состояние стабильное.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Как выяснилось, потерпевшая — сожительница напавшего, у которого имеется непогашенная судимость.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия. По основной версии СК, причина нападения — неприязненные отношения между парой. Материалы дела передали в Следком для принятия процессуального решения.

Фото: УВД Казани (архив)

В мае Верховный суд Татарстана смягчил приговор 21-летней учительнице, напавшей с ножом на 17-летнего сожителя. Она проведет в колонии пять лет вместо семи. В сентябре 2021 года девушка напала на студента из-за ревности, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

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Дарья Акимова