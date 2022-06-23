Татарстан — лидер антирейтинга по количеству ДТП с животными

Водителям следует быть особенно внимательными, передвигаясь по загородным дорогам Татарстана, Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Тверской областей — эти регионы являются лидерами по количеству зафиксированных ДТП с животными, рассказал «РИА Новости» начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Александр Казимов.



Также в топ-10 по количеству зафиксированных страховых событий с животными входят Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.

В сезон отпусков, когда многие отравляются в поездки на машинах, количество аварий традиционно возрастает. В июне прошлого год года компания зафиксировала ровно 100 таких страховых событий по договорам каско и ОСАГО — это на 20% больше показателя в мае и на 24% больше показателя в сентябре.

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Маргарита Головатенко