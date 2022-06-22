Минэкономразвития: в России пока не планируется продление моратория на банкротства

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый замглавы Минэкономразвития России Илья Торосов рассказал, что в стране пока не планируется продлевать мораторий на банкротство и взыскания. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам Торосова, решение о продления моратория на банкротство принимает правительство. Пока в Кабмине считают, что достаточно полугода со времени его введения.

Однако Торосов подчеркнул, что вопрос решится исходя из того, как пройдет это лето, так как в России сейчас есть задержки цепочки поставок оборудования, материалов и товаров. Замминистра добавил, что весной предприниматели жили еще на старых поставках.

Также Торосов рассказал, что в правительстве прорабатывается вопрос об отказе от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория. На этом настаивала Федеральная налоговая служба и некоторые банки. Также в Кабмине изучают возможность разрешения взыскания с подпавших под мораторий лиц долгов по налогам, за услуги ЖКХ, по алиментам, платежам за причинение вреда жизни и здоровью и зарплате.

Фото: vk.com/gov

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в России ввели с 1 апреля до 1 октября 2022 года. Мера затрагивает как юридические лица, так и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Исключение сделано для должников-застройщиков многоквартирных домов или прочей недвижимости, которая возводится по закону о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов.



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Дарья Акимова