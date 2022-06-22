На организацию и обслуживание заседаний и приемов Госсовета Татарстана потратят 2,3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

На организацию и обслуживание заседаний Государственного совета Татарстана, а также на приемы и иные мероприятия республиканского парламента во втором полугодии 2022 года потратят 2,3 миллиона рублей. Средства на это предусмотрены в бюджете региона.

Исполнителю, которого ищет аппарат Госсовета Татарстана, потребуется обслуживать:

заседания республиканского парламента;

заседания президиума Госсовета Татарстан, президиума фракций;

заседания комитетов Госсовета Татарстан, рабочих групп, круглых столов, семинаров, встреч, заседаний экспертных советов, парламентских слушаний и других мероприятий с участием депутатов, приглашенных гостей и специалистов;

конференции, форумы, парламентские уроки и другие мероприятия с участием депутатов, приглашенных гостей и специалистов.

На заседаниях Госсовета Татарстана необходимо организовывать кофе-брейк, включающий наличие питьевой минеральной воды без газа (330 мл на персону), черного и зеленого чая (200 мл) или кофе (120 мл). Также должны быть поданы сахар, сливки, лимон, кондитерские и мучные кулинарные изделия. На заседаниях Госсовета республики требуется организовывать официальный обед с первым блюдом, горячим блюдом из рыбы и мяса, овощных и крупяных гарниров, хлеба.

Фото: Максим Платонов (архив)

Обслуживание приема официальных лиц и делегаций подразумевает оплату их питания — завтрака, обеда и ужина — до 1 200 рублей на одного человека. Обслуживание мероприятия, связанного с официальным приемом делегаций предполагает банкет-ужин, буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы.

В первом полугодии 2022 года организация и обслуживание заседаний Государственного совета Татарстана, а также приемы и иные мероприятия республиканского парламента обошлись более чем в 2,6 миллиона рублей.

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Татьяна Демина