26 июня жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку

26 июня в Казани будет работать мобильный пункт приема вторсырья, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Акция пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: проспект Победы, 141, на закрытой парковке. В мобильном пункте можно будет сдать ПЭТ-бутылки (с маркировкой Pet-1), ПНД-пластик (флаконы, канистры с маркировкой HDPE-2, LDPE-4), пластиковые игрушки без металлических деталей, стекло, блистеры от лекарств, сухую органику, цельную скорлупу от кокоса, корм для животных, горшки для цветов и винные пробки (не пластиковые).

Уточняется. что нельзя будет сдать битую посуду, велосипеды и зубные щетки.

Фото: kzn.ru

С 15 по 24 июня в Вахитовском и Приволжском районах Казани проходит серия мероприятий «Экодвор». Во время них жителям города расскажут о раздельном сборе вторсырья и покажут гранулы и волокно из переработанных видов пластика.



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Дарья Акимова