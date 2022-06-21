В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака и формальдегида

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и аммиака. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Концентрация достигла 0,074 мг/кубометр при предельно допустимом значении 0,05 мг/кубометр.

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида также зафиксировал ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева. Она составила 0,22 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 20 июня по 7 часов 21 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



Татьяна Демина