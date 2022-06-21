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Банк Казани выиграл спецноминацию в конкурсе ТПП РФ «Лучшая банковская программа для МСП»

10:37, 21.06.2022

В Конгресс-центре ТПП РФ прошел финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022». В числе организаторов конкурса, помимо ТПП РФ, числятся и Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциация банков России и другие организации. Поддержку мероприятию оказали Банк России, Госдума и Совет Федерации.

Конкурс проходил в два этапа. В ходе трех полуфиналов были выбраны 11 банков-финалистов, среди которых и определяли победителя. Им стало ПАО «Сбербанк России».

По решению Экспертного жюри, в специальной номинации «Долгосрочный партнер региональной экономики» победителем стало ООО КБЭР «Банк Казани».

Напомним, Банк Казани несколько лет подряд получает награды конкурса «Лучшая банковская программа МСП». В 2020 году это была победа в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса». В 2021 году Банк Казани отметили дипломом за победу в номинации «Выбор предпринимателей».

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