Корпорация «Туризм.РФ» поддержит ТРК «Белые горы» за 600 миллионов рублей

Фото: Луиза Игнатьева

Корпорация «Туризм.РФ» готова принять участие в финансировании туристско-рекреационного кластера «Белые горы» стоимостью 600 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев на встрече с инвестором в Казани.

По его словам, мастер-план создания города-курорта на берегу Камы вынесут на утверждение совета директоров корпорации в сентябре этого года. Схема финансирования предусматривает вхождение АО «Корпорация Туризм РФ» в капитал проектной компании, но его доля не может быть выше мажоритарной, уточнил Секачев.

Туристско-рекреационный кластер «Белые горы» предусматривает создание центра парусного спорта на 170 миллионов рублей, базы отдыха и рыбалки «Тихая гавань» за 230 миллионов рублей, базы отдыха «Чизерия» стоимостью 100 миллионов рублей, также глэмпинг «Семрук» за 50 миллионов.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано 18 декабря 2020 года по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Его задача — создание туристических кластеров в регионах страны для развития внутреннего и въездного туризма путем вхождения в уставной капитал инвестиционных проектов.

Основной показатель эффективности деятельности Корпорации — количество построенных гостиничных номеров. 15 марта 2022 года между Татарстаном и Корпорацией в Москве подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства

Луиза Игнатьева