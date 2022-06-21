В Госдуме предложили увеличить сумму субсидии на покупку автомобиля

В Госдуме предложили увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей, с такой инициативой выступил депутат Василий Власов.



Законодатель отметил, что, согласно программе кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», граждане с несовершеннолетними детьми или приобретающие личный транспорт впервые могут рассчитывать на получение государственной поддержки.

Одно из условий — стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей. Однако соблюсти его многие покупатели не могут с учетом текущей ситуации на рынке и повышения цен.

— В этой связи прошу вас оценить целесообразность изменения условий предоставления субсидий на приобретение автотранспортного средства по вышеуказанным программам, а именно: увеличить стоимость транспортных средств, подпадающих под субсидирование, с 1,5 млн до 3 млн рублей, — приводит RT обращение депутата.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о повышении с этого года минимальной планки «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 млн до 10 млн рублей.

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Маргарита Головатенко