Президент Татарстана поручил доработать проект музея истории Казанского Кремля — видео

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил присутственные места Казанского кремля, которые в настоящее время находятся на реставрации. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам авторов проекта реставрации, самым большим экспонатом будущего музея истории Казанского кремля станет само пространство, поэтому важно сохранить оригинальный вид стен и полов. Основные реставрационные работы еще предстоят. Минниханов поручил доработать проект с учетом некоторых замечаний и подчеркнул необходимость максимального сохранения исторического облика пространства.

Следующей точкой маршрута президента по присутственным местам стала выставка «Свет веры», посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Многие экспонаты здесь не выставлялись на публике из-за хрупкости и почтенного возраста, а хранились в фондах библиотек и музеев. К примеру, в экспозиции представлен первый в мире двухтомный печатный Коран 1803 года. Также президенту показали клад Золотой Орды, обнаруженный археологами в 1986 году в Апастовском районе Татарстана, — 24 тысячи монет, отчеканенных в XIII—XIV веках.

В апреле Минниханову представили концепцию развития музейных пространств в здании Присутственных мест. Одну из основных музейных площадок планируется посвятить истории развития Казанского кремля. В экспозиции используют историческую иконографию, макеты, документальные и архивные материалы, мультимедийные инсталляции. На втором этаже здания планируется проводить мастер-классы, разместить творческие мастерские.



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Дарья Акимова