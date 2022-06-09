С 10 июня запускаются новые авиарейсы из Казани в Москву

Фото: Максим Платонов (архив)

С 10 июня из Казани в Москву запускаются новые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Планируется, что они будут выполняться каждый день, кроме субботы. Вылет из Казани назначен на 20.50, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево в 22.30. Обратный рейс отправится в 18.25 и вернется в столицу Татарстана в 20.10.

На маршруте задействуют воздушные суда Boeing 737-800.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 3 июля запускаются регулярные авиарейсы по маршруту Казань — Томск. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит больше трех часов. Для каждого аэропорта указано местное время.

Дарья Акимова