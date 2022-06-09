С 10 июня запускаются новые авиарейсы из Казани в Москву
С 10 июня из Казани в Москву запускаются новые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Планируется, что они будут выполняться каждый день, кроме субботы. Вылет из Казани назначен на 20.50, самолет приземлится в аэропорту Шереметьево в 22.30. Обратный рейс отправится в 18.25 и вернется в столицу Татарстана в 20.10.
На маршруте задействуют воздушные суда Boeing 737-800.
С 3 июля запускаются регулярные авиарейсы по маршруту Казань — Томск. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит больше трех часов. Для каждого аэропорта указано местное время.
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