После обрушения транспортной галереи на КАМАЗе обследуют все заводские объекты

После частичного обрушения транспортной галереи, соединяющей линии прессово-рамного завода КАМАЗа с главным конвейером автозавода, на предприятии запустили полное обследование всех промышленных объектов. Экспертизу металлических каркасов проведут специалисты по поручению гендиректора предприятия Сергея Кокогина, сообщает издание «Вести КАМАЗа».



По словам Кокогина, нужно оперативно восстановить всю галерею, а не только пострадавший участок. Кроме того, нужно устранить и потенциальную возможность подобных инцидентов, считает он. Также директор отметил, что наличие скрытых полостей в галерее усложняет работы.



Уточняется, что функция галереи заключается в доставке каркасов кабин и топливных баков на автозавод. Каркасы движутся в автоматическом режиме по монорельсу, смонтированному на потолке галереи.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

17 июня произошло обрушение пола галереи на площади 432 кв. метра. Пострадавших не оказалось, и производство продолжило работать в обычном режиме.



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Дарья Акимова