В Татарстане число обращений с укусами клещей к врачам выросло почти на 50%

С начала эпидемического сезона в медучреждения Татарстана из-за укусов клещей обратились 4 483 человека, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 48%. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Подобные случаи зарегистрировали во всех районах Татарстана, кроме Апастовского и Кайбицкого. Больше всего обращались к врачам в Набережных Челнах (801 случай), Казани (754 случая) и в Альметьевском районе (570 случаев).

Уточняется, что такое заболевание, как клещевой вирусный энцефалит, возникающее после укусов этих насекомых, чаще всего встречается в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Алексеевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском, Чистопольском, Черемшанском, Ютазинском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах, а также в Челнах и Казани.

Фото: pxhere.com

В России количество обращений из-за укусов клещей в первую неделю июня составило почти 175 тысяч. Оно не превышает уровня среднемноголетних значений — 180 293. Вместе с этим специалисты подтвердили 74 случая клещевого вирусного энцефалита.

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Дарья Акимова