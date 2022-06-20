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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

19:31, 20.06.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани обнаружили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Она составила 0,091 мг/кубометр при допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию формальдегида выявил также ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10. Значение оказалось выше предельно допустимого на 0,01 мг/кубометр — 0,06 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 17 июня по 7 часов 20 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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