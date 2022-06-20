Сайт КНИТУ недоступен из-за DDoS-атаки

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Сайт Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) подвергся DDoS-атаке — запросы на ресурс стали поступать с утра 20 июня одновременно более чем с 13 тысяч адресов, сообщается в telegram-канале университета.



Из-за большого количества запросов сайт стал недоступен. Специалисты управления информационных технологий смогли справиться с проблемой, но атаки все еще не прекращаются, указали в университете.

Начальник управления информационных технологий (УИТ) Игорь Спирюхин отметил, что сейчас делается все возможное для стабилизации работы сайта, но пока сложно спрогнозировать, когда проблему смогут устранить.

Спирюхин уточнил, что случившееся не связано с началом приемной кампании и нагрузкой, которую испытывает сайт в связи с запросами абитуриентов.

В конце прошлой недели организаторы ПМЭФ рассказали о DDoS-атаках на системы форума. Из-за DDoS-атак на час перенесли выступление президента России Владимира Путина. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, атаки производились на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации.



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Маргарита Головатенко