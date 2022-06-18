Организаторы ПМЭФ рассказали о DDoS-атаках на системы форума

DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

— Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно… 140 гигабит в секунду мы атаки получили, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

По данным Кобякова, атаки шли из США, Колумбии, Украины, Индонезии, Бразилии, Тайланда.

Вчера из-за DDoS-атак на час перенесли выступление президента России Владимира Путина на форуме. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, атаки производились на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации.

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Татьяна Леухина