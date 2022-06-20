Россияне рассказали, какими продуктами запасались впрок из-за угрозы дефицита

С марта по май каждый пятый россиянин запасался товарами, опасаясь их дефицита в будущем, сообщает РБК со ссылкой на результаты майского исследования мониторинга аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей 53 регионов России.



Чаще опрошенные закупали крупу (12%), макароны (10%), бытовую химию (8%), консервы (7%), лекарства (7%), средства личной гигиены (7%), косметику и парфюмерию (3%), табак (3%) и алкоголь (2%), одежду и обувь (2%), детские товары (2%).



Проведенный в апреле опрос показал, что большая часть россиян опасалась нехватки лекарств и медицинского оборудования (42%), продуктов питания (30%), запчастей для автомобилей (30%), смартфонов и компьютеров (27%) и материалов для строительства и ремонта (26%).

Однако лишь каждый пятый старался запастись продуктами и товарами впрок, несмотря на опасения. Расхождения объясняются тем, что потребительское поведение зависит от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров. 66% респондентов, согласно опросу в марте, стали экономить и ограничивать себя, пояснила исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова.

Фото: realnoevremya.ru

С конца февраля, после объявления санкций против России на фоне военной операции на Украине, на рынке наблюдался ажиотажный спрос на гречку, сахар, гигиенические прокладки, парфюмерию, также росли цены на бумагу. В Минпромторге отрицали предстоящий дефицит, а ВЦИОМ приводил данные, что каждый второй россиянин в этот период столкнулся с нехваткой привычных товаров — чаще всего сахара (41%).

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Маргарита Головатенко