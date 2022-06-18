Сабантуй-2022 в Казани: куда сходить и как доехать

Фото: Ринат Назметдинов

Ежегодно Сабантуй, народный праздник окончания весенних полевых работ, привлекает к себе внимание десятков тысяч человек, и он давно вышел за пределы Татарстана — например, сегодня прошел федеральный Сабантуй в Ульяновской области. Что касается республики, то традиционно он сначала проходит в селах и деревнях, затем в крупных городах, а кульминацией становится праздник в Казани. В этом году он проходит два дня: сегодня на Казанском ипподроме проходят скачки, а завтра жителей и гостей столицы Татарстана ожидают главные праздничные мероприятия, которые пройдут на трех площадках. О том, куда сходить, и как доехать до места проведения, читайте в обзоре «Реального времени»

«КАМАЗ-Мастер» на Сабантуе в Мирном

Центральные празднества, которые традиционно посещает руководство Татарстана, развернутся в Мирном. Ежегодно эта площадка собирает до 50 тысяч человек. В этом году подготовкой занимаются 600 рабочих, а для гостей заварят 60 кг чая и подготовят 120 кг чак-чака. В общей сложности выступят около тысячи артистов — наблюдать за ними можно будет в амфитеатре, который вмещает до 8 тысяч человек, а для зрителей, которые будут сидеть на самых дальних местах трибуны, установят экраны.

Программа здесь стартует с самого утра. Приводим ее полностью:

9.30 — старт работы сельских подворий районов Татарстан, в числе которых Нурлатский, Заинский, Буинский, Рыбно-слободский, Кукморский, Арский, Зеленодольский, Алексеевский, Высогорский, Лаишевский, Менделеевский муниципалитеты. Также посетителей ждут мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. Будет работать площадка команды «КАМАЗ-Мастер», а также выставка сувениров, татарской национальной продукции и изделий народных промыслов.



— старт работы сельских подворий районов Татарстан, в числе которых Нурлатский, Заинский, Буинский, Рыбно-слободский, Кукморский, Арский, Зеленодольский, Алексеевский, Высогорский, Лаишевский, Менделеевский муниципалитеты. Также посетителей ждут мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. Будет работать площадка команды «КАМАЗ-Мастер», а также выставка сувениров, татарской национальной продукции и изделий народных промыслов. 10.00 — старт концертно-развлекательной программы на главном Майдане от лучших танцевальных и вокальных коллективов республики.

— старт концертно-развлекательной программы на главном Майдане от лучших танцевальных и вокальных коллективов республики. 11.00 — торжественный пролог — театрализованное представление «Золотые зернышки-Алтын орлыклар».

— торжественный пролог — театрализованное представление «Золотые зернышки-Алтын орлыклар». 11.20 — концертная программа с участием звезд татарской эстрады — Зайнап Фархетдиновой, Зуфара Билалова, Зиниры и Ризата Рамазановых, Ландыш Нигмажановой.

Фото: kzn.ru

Добраться до Березовой рощи в Мирном можно будет на специальных автобусах, которые будут курсировать с 8.00 от следующих остановок:

«Станция метро «Пр.Победы» (маршрут: проспект Победы — Оренбургский тракт — ул.Братьев Батталовых — Березовая роща).



«10 микрорайон» (ул. Фучика — ул. Зорге — проспект Победы — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща).

«Концертный зал филармонии» (ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща).

«Ул.Глазунова» (ул. Тульская — магистраль 100-летия ТАССР — ул. Баки Урманче — Оренбургский проезд — Оренбургский тракт — ул. Братьев Батталовых — Березовая роща).

Также можно будет добраться на автобусах №23 и №56. Оплата проезда — по внутригородскому тарифу. Еще для жителей и гостей Казани запустили электрички со станции «Казань-1»: отправляться они будут в 7:35, 9:25, 12:25, 14:45, 18:10, 19:46, в обратном направлении со станции Аэропорт — в 6:51, 8:40, 11:45, 14:02, 17:31, 19:10. Добраться до точки можно будет за 13 минут.

«Водный Сабантуй» в Дербышках и не только

В Дербышках праздник тоже стартует в 9.00 — свою работу начнут площадки «Татарское подворье», «Игры народов», «Наука и технологии», «ТатарДар. Деревянные радости», «Голос Сабантуя», «Угощения Сабантуя», «Легенда Сабантуя», «Детский майдан» и «Лазертаг».

В 10:00 гостей ожидает торжественное открытие «Сабантуя» — театрализованное представление «Золотые зернышки — Алтын орлыклар». А в 10.30 начнется концерт с участием народного артиста Татарстан и Башкирии Ришата Тухватуллина, заслуженной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной, татарской группы «ЗУ-ЛЯЙ-ЛЯ», театра русской песни «Ворожея».

Фото: скриншот

С 11.00 начинается спортивно-игровая часть — бой мешками, перетягивание канатов, бег с яйцами и так далее, — а в 12.00 зрителей ждет масштабное водное шоу на озере Комсомольское — так называемый «Водный Сабантуй». Окончание праздника намечено на 15:00 — это награждение победителей борьбы «Татарча көрәш» и определение абсолютного Батыра Сабантуя района

До Березовой рощи в Дербышках будут курсировать автобусы от остановки «Ул. Халитова» и с территории парковки ТЦ «Мега». Рейсовые автобусы также доступны — это №1, №25, №34, №60, №84, №91. Ездить они будут по графику рабочего дня.

Сабантуй у озера Лебяжье с Нурзадэ и Ильназом Бахом

Здесь открытие подворий ожидается в 9.30, а закончится все ближе к 16.00 определением батыра. Приводим программу:

9.30 — открытие сельских подворий.

— открытие сельских подворий. 10.00-10.45 — предварительные схватки по национальной борьбе «Корэш» среди юношей.

— предварительные схватки по национальной борьбе «Корэш» среди юношей. 11.00 — торжественный пролог — театрализованное представление «Золотые зернышки-Алтын орлыклар».

— торжественный пролог — театрализованное представление «Золотые зернышки-Алтын орлыклар». 11.30-15.00 — концертная программа, в которой выступят Раяз Фасихов, DJ Радик, Ильназ Бах, Нурзадэ и Алсу Хабибуллина.

— концертная программа, в которой выступят Раяз Фасихов, DJ Радик, Ильназ Бах, Нурзадэ и Алсу Хабибуллина. 11.30-14.30 — работа всех площадок и состязаний.

— работа всех площадок и состязаний. 13.30 — старт церемонии награждения.

— старт церемонии награждения. 15.00 — награждение абсолютного батыра.

Фото: скриншот

Добраться до площадки вблизи озера Лебяжьего можно на специальных шаттлах от остановки «Горьковское шоссе», а автобусы №36, №46, №72 будут работать в усиленном режиме.

Дарья Пинегина