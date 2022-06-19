Психолог: шумные соседи могут стать триггером развития депрессии и панических атак

Чрезмерно шумные соседи — источник сильного стресса. Они провоцируют повышенную усталость, нарушение сна и раздражительность, а также могут стать триггером развития депрессии и панических атак. Об этом предупредила психолог Ксения Левина.

— Чтобы сохранять адекватное состояние, человеку необходимо находиться в тишине хотя бы час в день, делать перерывы от воздействия шума, максимально заботиться о себе, своем сне, — отметила она.

Фото: pxhere.com

Перманентный стресс в конечном итоге приводит к проблемам с иммунитетом, являясь одной из причин в том числе развития аутоиммунных и онкологических заболеваний, передает «РИА Новости».

В начале июня стало известно, что в Татарстане может появиться «тихий час» с 13.00 до 15.00. Сейчас в республике действует запрет на шум с 22 до 6 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.



Во всех 85 регионах России введен запрет на шум в ночные часы. Делается это для того, чтобы сохранить покой граждан. В большинстве случаев в региональных законах прямо прописано одно исключение — новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января. При этом только в соседней с Татарстаном Кировской области в качестве исключения указан и День Победы, 9 мая.

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Татьяна Леухина