Жителя Челнов оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных

Житель Набережных Челнов получил административный штраф за демонстрацию плаката в общественном месте. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.



12 июня мужчина вышел на бульвар Энтузиастов с плакатом с надписью, искажающей и дискредитирующей задачи по использованию Вооруженных сил России на территории Украины, и продемонстрировал его прохожим. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Во время судебного заседания челнинец с протоколом согласился и признал свою вину полностью.

Фото: Максим Платонов (архив)

16 апреля другой челнинец опубликовал под видом достоверных данных видеоролик, содержащий ложные сведения о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в Буче. За это ему также назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.



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Дарья Акимова