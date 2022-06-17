Путин: систему правоохранительных органов в России будут «разбюрокрачивать»
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что что количество посадок в следственные изоляторы по предпринимательским статьям растет, не смотря на запрет главы государства.
По его словам, самое главное то, что на это нельзя закрывать глаза. Президент отметил, что система правоохранительных органов в России действительно нуждается в модернизации. Ее будут «разбюрокрачивать», заставляя работать на интересы всего общества, включая бизнес-сообщество.
Сегодня Путин призвал аккуратно подойти к декриминализации экономических составов преступлений.
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