В Татарстане определили дату проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!»

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана определил даты проведения в 2022 году в Казани авиационного форума «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», а также праздника «Я выбираю небо», посвященного Дню Воздушного Флота России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Форум состоится 5 августа на территории Казанской ярмарки. Праздник пройдет 6 августа около Центра семьи «Казан».

Кроме того, образован оргкомитет по подготовке к обоим мероприятиям. Его председателем назначен министр промышленности Татарстана Олег Коробченко. В состав комитета также вошли его заместитель Иван Колчин и помощник президента республики Равиль Зарипов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году праздник «Я выбираю небо!» прошел 7 августа. Гвоздем обширной программы стало выступление авиационной группы «Стрижи». В акватории Казанки параллельно проходили соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту.

Дарья Акимова