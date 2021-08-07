«Я выбираю небо! — 2021». Как в Казани отметили День воздушного флота России
Сегодня на площадке у центра семьи «Казан» прошел ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Гвоздем обширной программы стало выступление авиационной группы «Стрижи». А в акватории Казанки параллельно проходили соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту.
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Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловОбщество
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