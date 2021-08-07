Новости общества

09:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Я выбираю небо! — 2021». Как в Казани отметили День воздушного флота России

22:00, 07.08.2021
«Я выбираю небо! — 2021». Как в Казани отметили День воздушного флота России
Фото: Максим Платонов

Сегодня на площадке у центра семьи «Казан» прошел ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Гвоздем обширной программы стало выступление авиационной группы «Стрижи». А в акватории Казанки параллельно проходили соревнования на Кубок России по водно-моторному спорту.

1/36
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
Общество

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

09:24 МСК Все новости
Новости раздела