Минобороны: в Днепре и Запорожье проверяют подписки жителей на пророссийские каналы

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских нацформирований массово досматривают телефоны жителей на предмет подписок в соцсетях и мессенджерах на пророссийские каналы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие проверки проходят на блокпостах в городах Днепре и Запорожье. Всех тех, кого подозревают в лояльном отношении к России или осуждении киевского режима, неонацисты подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

Мизинцев добавил, что с 1 по 16 июня задержали 367 человек, из которых большинство женщины и подростки. Их судьба до сих пор остается неизвестной родственникам.

скриншот видео Минобороны России

Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что специалисты из США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Харькова как минимум с 2011 года. Также он рассказал о проекте P-268. Целью его было изучение вирусов, способных инфицировать комаров Aedes. Те являются переносчиками лихорадок денге, Зика, а также желтой лихорадки.

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Дарья Акимова