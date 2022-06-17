В мире 770 миллионов взрослых не умеют читать или писать

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всем мире 770 миллионов взрослых человек не умеют читать или писать. Такие данные привела генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Большая часть из тех, кто не умеет читать или писать, — женщины. Они составляют две трети от общего числа — более 513 миллионов человек.

Отсутствие навыков чтения и письма Одри Азуле связала с тем, что эти люди не имели права на обучение в детстве. Она призвала активизировать усилия, чтобы сделать образование для взрослых доступнее, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Не умеющие читать и писать взрослые есть и в России. По переписи населения 2010 года, из 121 миллиона человек старше 14 лет 712,5 тысячи указали, что не получили начального образования, 371 тысяча призналась в неграмотности. Наибольшее число неграмотных — более 140 тысяч — выявили среди россиян старше 69 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина