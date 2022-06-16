IT-индустрия Татарстана насчитывает около 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Татарстанская IT-индустрия насчитывает около 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов. Об этом рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с гендиректором VK Владимиром Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме.

На встрече обсуждалось сотрудничество республики с ООО «Компания ВК». В частности, стороны рассмотрели возможность создания Центра разработок на территории особой экономической зоны «Иннополис» в партнерстве с Группой компаний ICL, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум открылся 15 июня. На нем Татарстан и Архангельская область подписали дорожную карту — план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения до 2024 года.



Татьяна Демина