«Станет на тысячу мест больше»: КНИТУ-КХТИ отдал служебное жилье под общежитие для студентов

Три новых объекта

В новом учебном году в общежитиях КХТИ смогут поселиться на тысячу студентов больше. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе университета.

— В новом учебном году в общежитиях КНИТУ станет практически на тысячу мест больше по сравнению с прошлым годом, — поделились с изданием в вузе.

Фото: kstu.ru

В частности, к началу учебного года после капитального ремонта откроется полностью обновленный Дом аспирантов и студентов (ДАС) №6 на Товарищеской, 32, который способен вместить 515 человек.

Кроме того, дополнительные жилые места для обучающихся появятся в ДАС №7 (Товарищеская, 32а). Как пояснили в пресс-службе университета, до 2021 года практически вся площадь этого общежития была отдана под служебные квартиры для сотрудников КНИТУ. С началом нового учебного года 450 мест в этом общежитии перейдет в жилищный фонд студентов.

— Еще один резерв, на который в вузе очень рассчитывают, — здание бывшего пищевого колледжа на улице Рихарда Зорге. Учебный корпус уже передан филиалу КНИТУ- КХТИ — Казанскому технологическому колледжу. После капитального ремонта там планируется разместить около 200 студентов, — рассказали в университете.

Ремонт одного из общежитий обошелся в 51 миллион рублей

В апреле прошлого года КНИТУ-КХИ объявил тендер на ремонт общежития ДАС №6 на улице Товарищеской, 32. На капремонт дома студентов и аспирантов №6 было выделено 51,2 млн рублей.

Фото: kstu.ru

В общежитии было необходимо заменить канализацию, системы водоснабжения и отопления, а также электрооборудование. Также в ходе ремонта заменили деревянные окна и двери, старые умывальники, душевые поддоны.



Также в сентябре прошлого года вуз объявил тендер на капитальный ремонт общежития по улице Рихарда Зорге, 13а. На эти цели было выделено 14,5 млн рублей. В перечне заданий указаны электромонтажные, сантехнические и строительные работы. От подрядчика, в частности, требуется установить оконные блоки из ПВХ-профиля, радиаторы, умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем с верхней камерой смешивания.

Сейчас, как указано на сайте университета, в КНИТУ-КХТИ насчитывается 2 592 жилых места в 758 комнатах. То есть в среднем в одной проживает 3-4 человека. В общей сложности в распоряжении вуза находится семь общежитий.

Артем Гафаров