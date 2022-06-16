Итальянцы поставляют саженцы клубники фермерам из Татарстана

Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени», что саженцы растений, несмотря на санкции со стороны западных стран, продолжают закупаться за границей.

По его словам, последняя закупка была сделана в мае этого года:

— Саженцы мы закупили в Италии, а привезли их в рекордные сроки. Да, были у нас очень большие переживания, но сейчас никаких проблем нет. Большую часть саженцев уже высадили, все успешно прижилось на 100%.

Он отметил, что закупки посадочных материалов в других странах и сейчас можно осуществлять «абсолютно свободно». «Мы продолжим закупки в Италии, они наши давние друзья», — добавил Ситдиков.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее бизнесмен заявил, что в этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям, несмотря на плохие климатические условия этой весны.

— В этом году была очень благотворная и хорошая зима, все наши посадки перезимовали отлично. Поэтому проблем нет. Но единственное, что беспокоит, — это затянувшаяся весна, из-за которой идет отставание по срокам почти на целых две недели. Но мы все равно ожидаем очень хороший урожай в районе 25 тонн с гектара, — сказал он.

Максим Кокунин