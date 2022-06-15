Министр спорта Татарстана Леонов высказался о Загитовой и Воронкове

Фото: "Реальное время"/ Ринат Назметдинов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о слухах о романе Олимпийской чемпионки Алины Загитовой и нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. По словам министра, если спортсмены объявят себя парой официально, он готов пригласить их к сотрудничеству.



«Любовь побеждает все. Дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях ребята не заявляли, об этом писали только в СМИ. И, честно говоря, лично я глубоко не знаком с личной жизнью ни того, ни другого, но точно могу сказать, что это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану. Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ проходила информация, что олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и форвард «Ак Барса» состоят в отношениях. Ни Загитова, ни Воронков информацию не подтверждали. На прямой вопрос о фигуристке Воронков заявлял, что не знает, кто это.