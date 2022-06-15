Более 3,7 млн человек в регионах Приволжья получают зарплату на карту Сбербанка

Это более 42% экономически активного населения (далее — ЭАН) на территориях работы Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Общее количество организаций, сотрудники которых являются зарплатными клиентами банка, превышает 41 тысячу предприятий. На долю Татарстана приходится более 7 тысяч компаний. Всем зарплатным клиентам банка доступны специальные условия обслуживания.

В Татарстане более 32% ЭАН испытывают доверие к зарплатным картам Сбербанка. При этом сам зарплатный проект удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удаленно, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Волго-Вятский банк Сбербанка в рамках зарплатных проектов обслуживает более 40 тысяч организаций. И мы предлагаем нашим зарплатным клиентам особые условия обслуживания. Среди других важных преимуществ — более низкие ставки по кредиту и ипотеке и специальные предложения по продуктам и сервисам экосистемы Сбера, например подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, скидка в 20% на страховые продукты и другие. Важно, что мы заботимся о наших клиентах и даем возможность получить широкий спектр финансовых услуг в режиме 24/7 с помощью сервиса СберБанк Онлайн: например, открыть вклад, оформить кредит или ипотеку, оплатить услуги ЖКХ и многое другое».

Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка, необходимо открыть карту банка в любом офисе, в этом же офисе клиенту оформят заявление в бухгалтерию предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел «Настройки», нажать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на карту банк подтвердит ее новый статус через СМС или пуш-уведомление. Новую карту можно открыть в любом офисе Сбера, где клиенту сразу оформят заявление для бухгалтерии предприятия.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»