ВМФ РФ откажется от дополнительной серии патрульных корветов

Военно-морской флот РФ откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей (корветов) проекта 22160 из-за несоответствия их тактико-технических характеристик боевым условиям применения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, в будущем году Черноморский флот получит последний корвет этой серии.



— Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии, — сказал собеседник агентства, отметив, что заказчик намерен отказаться от дополнительных шести единиц проекта 22160 ввиду несоответствия их тактико-технических качеств боевым условиям эксплуатации.

Он пояснил, что военных моряков не вполне устраивают характеристики и оборудование корветов, испытанные в ходе их боевого применения — недостаточная мореходность, легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение.

Источники «Реального времени» в татарстанском ОПК пояснили, что вторая партия из шести корветов проекта Северного ПКБ предназначалась для Тихоокеанского флота, поэтому их строительство предполагалось развернуть на судостроительных верфях Дальнего Востока.

— Зеленодольскому заводу им Горького поручили строительство первой партии для Черноморского флота, на вторую он не претендовал», — отметил собеседник издания. Но, похоже, Минобороны окончательно разочаровалось в данном проекте, считает он.

Луиза Игнатьева