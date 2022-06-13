В Татарстане на этой неделе потеплеет почти до +30 градусов, но дожди не прекратятся

Фото: Ринат Назметдинов

В ближайшие дни в Татарстане установится очень теплая погода. Однако временами пройдут дожди, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник,14 июня, Татарстан по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ночью ожидается от +4 до +9°С, на западе — до +12°С. Днем потеплеет до +22..+27 градусов. Дожди маловероятны.

В среду, 15 июня, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем и вечером из-за близости атмосферного фронта местами на западе Татарстана может наблюдаться кратковременный дождь. Синоптики также прогнозируют грозу и усиление порывов ветра до 15-20 м/с. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, на западе — до +16. Днем потеплеет до +24.. +29°С.

В четверг, 16 июня, вновь ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью прогнозируется от +12 до +17 градусов. Днем потеплеет до +23..+28°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 17 июня, и в субботу, 18 июня, погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона — пройдут дожди, возможны грозы. Днем температуры воздуха не превысит +20..+25 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что накануне погода в регионе формировалась под влиянием холодного антициклона, который сместился с северо-западных районов европейской территории России — установилась прохладная погода без дождей. Днем 12 июня в республике зафиксировали от +11..+19 градусов. Сегодня ночью температуры воздуха составила +6..+11°С.

Напомним, дождливая погода в Татарстане наблюдалась на прошлой неделе. В Гидрометцентре республики сообщали, что всего за трое суток на востоке региона из-за сильных дождей выпала месячная норма осадков. В некоторых районах Татарстана показатель и вовсе оказался превышен.



Татьяна Демина