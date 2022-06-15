В Иркутской области планируют запустить российско-китайское производство электробусов

В Иркутской области планируется создать российско-китайское предприятие по производству электробусов и электромобилей. Соответствующее соглашение о намерениях подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Корпорация развития Иркутской области и инвестор из КНР.

Корпорация развития Иркутской области займется организационным сопровождением проекта. Администрация города ведет поиск площадки под размещение производства. Разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта, пишет ТАСС.

Фото: aokrio.ru

Сейчас производством электробусов в России занимаются четыре компании — «Группа ГАЗ», КАМАЗ, Volgabus и «Тролза». Как выяснило «Реальное время», срок сервисного обслуживания электробусов, которые поставляет челнинский КАМАЗ и нижегородский ГАЗ, в два раза меньше, чем у трамваев. Он составляет 15 лет против 30.



Татьяна Леухина