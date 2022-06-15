Госсовет Татарстана продлил действие льготных ставок по ряду налогов

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана приняли законопроект о внесении изменений в статью 5 республиканского закона о налоге на имущество организаций и статью 2 закона республики об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Татарстана.

Законопроектом продлевается срок освобождения от налога на имущество ряда организаций: садоводческих товариществ, предприятий в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также продлеваются льготные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций, у которых не менее 70% дохода составляют средства, полученные от обрабатывающего производства, строительства, распределения электроэнергии, газа и воды. Налоговая ставка для них составит 5%, для остальных — 10%. Они будут действовать до 1 января 2024 года.



Татьяна Леухина