Логистический парк «Биек Тау»: российские компании активно развиваются и ищут новые локации

Складская недвижимость в прошлом году показала существенный рост и продолжает находиться в выигрышном положении. Несмотря на снижение объемов импорта, многие компании демонстрируют заинтересованность в складских помещениях и логистических комплексах в выгодной локации. Сегодня они занимаются внутренними вопросами, чтобы уже завтра приступить к эффективной работе.



Запросы от арендаторов продолжают поступать: требуются качественные складские площади от 1 000 до 20 000 кв. м. Продуктовый ретейл продолжает активную региональную экспансию, находясь в постоянном поиске современных комплексов. На фоне приостановки строительства логистических парков сохраняется спрос на качественные складские площади.

«Большая часть арендаторов логистического парка «Биек Тау» находится в стабильном положении. К примеру, наш самый крупный арендатор, управляющий сетью магазинов товаров по фиксированным ценам, работает без изменений — мы не видим ни трагичного опустошения склада, ни паники, ни наращивания огромного объема запасов. Другой арендатор, работающий в сегменте бытовой химии, также оперативно перенастраивает внутренние процессы и закладывает амбициозный рост своих показателей на 2022-й. Все отлажено и работает», — говорит Евгения Аничкова, директор управления коммерческой недвижимостью ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ). Компания управляет логистическим парком «Биек Тау» площадью 100 тыс. кв. м.

С развитием электронной коммерции необходимость в релевантных площадках подтверждают самые разные игроки — от маркетплейсов до фулфилмент-компаний, нуждающихся в современных площадях для хранения и сборки заказа. Большое значение для развития бизнеса имеет локализация складских площадей в Центральной России. Это позволяет грамотно распределить транспортные потоки и снизить издержки.

В настоящее время российские компании продолжают развиваться. В моменте они решают массу внутренних вопросов и ищут новых поставщиков, однако, по мнению экспертов, это временная ситуация и уже в следующем году рынок складских площадей вернется к привычному ритму: «Сейчас ретейлеры заняты поиском новых поставщиков и отладкой новых логистических каналов, а в это время — распродают закупленные ранее коллекции. Замедление, связанное с изменением пула поставщиков и логистов, может продлиться несколько месяцев. Уже в следующем году можно ожидать стабилизации ситуации с товаропотоком», — поясняет Евгения Аничкова.

Примечательно, что Татарстан первым в России принял свою программу развития интернет-торговли, открывая большой потенциал для игроков этого рынка. Программа предусматривает предоставление льгот и мер поддержки логистическим компаниям, в том числе при строительстве распределительных центров. Данная программа не только подстегнет рост спроса на складские площади, но и сделает регион важным логистическим хабом.

К 2024 году планируется завершить магистраль М-12. С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. На сайте компании «Автодор», отвечающей за строительство магистрали, подсчитано, что макроэкономический эффект в результате строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань оценивается в 2,4 триллиона рублей.

«Сегодня у Татарстана есть все шансы стать лидером и примером того, как эффективно может быть выстроено сотрудничество государства и российских предпринимателей. Здесь огромный потенциал, чтобы стать центром притяжения игроков самых быстроразвивающихся компаний», — считает эксперт.

Если говорить о требованиях к складским площадям, то это всегда высокие потолки, минимальное количество колонн и организованное шестиярусное стеллажное хранение. Все это позволяет максимально эффективно использовать полезную площадь склада для оптимизации бизнес-процессов компаний, работающих на этих площадях.

«Отсутствие вакансии на нашем объекте — в логопарке «Биек Тау», говорит о том, что есть спрос на складские площади, подстегиваемый как ростом рынка онлайн-торговли, так и развитием российских компаний», — говорит Евгения Аничкова.

Крупнейший логистический парк Татарстана «Биек Тау» расположен в 2 км от Казани на федеральной трассе М-7, по которой осуществляется логистика грузов в Поволжье, Урал и Сибирь.

Информация для подготовки материала предоставлена администрацией логопарка «Биек Тау»