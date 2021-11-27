Кировская область и Татарстан договариваются об установлении границы
Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин провел заседание рабочей группы по вопросам установления границы Татарстана и Кировской области.
Кроме представителей соседнего региона и Минземимущества РТ, в работе совещания участвовали руководители ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» — директор Айрат Усманов, начальник отдела геодезии и картографии Андрей Логашин и начальник отдела правового сопровождения и разработки стандартов Татьяна Яковлева.
В ходе встречи стороны обсудили предложения, подготовленные кировской стороной, а также прошлись по основным проблемным вопросам, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ. Других подробностей переговоров не приводится.ОбществоВласть Кировская областьТатарстан
комментарии
Или, как в США, чертить границы по линейке, как делали братья-масоны, отцы основатели США?
В качестве размышления.
Делить многонациональную страну по национальному признаку, как делали марксисты Ленин и Троцкий, больше похоже на провокацию.
В Кировской области живут татары, а в РТ живут русские.
И там и там живут ещё более 100 этносов.