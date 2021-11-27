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Кировская область и Татарстан договариваются об установлении границы

09:44, 27.11.2021 1
Кировская область и Татарстан договариваются об установлении границы
Фото: mzio.tatarstan.ru

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин провел заседание рабочей группы по вопросам установления границы Татарстана и Кировской области.

Кроме представителей соседнего региона и Минземимущества РТ, в работе совещания участвовали руководители ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» — директор Айрат Усманов, начальник отдела геодезии и картографии Андрей Логашин и начальник отдела правового сопровождения и разработки стандартов Татьяна Яковлева.

В ходе встречи стороны обсудили предложения, подготовленные кировской стороной, а также прошлись по основным проблемным вопросам, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ. Других подробностей переговоров не приводится.

ОбществоВласть Кировская областьТатарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:01
    Надо как Екатерина Великая делить страну на территории по равному количеству налогоплательщиков?
    Или, как в США, чертить границы по линейке, как делали братья-масоны, отцы основатели США?
    В качестве размышления.
    Делить многонациональную страну по национальному признаку, как делали марксисты Ленин и Троцкий, больше похоже на провокацию.
    В Кировской области живут татары, а в РТ живут русские.
    И там и там живут ещё более 100 этносов.
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