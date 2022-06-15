В Марий Эл на участке автодороги А-295 откроют движение для легкового транспорта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Марий Эл на участке автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск откроют движение для легкового транспорта с 12 часов 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправдор».

Движение разрешается для транспорта с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны и высотой не более 2,5 метра на участке с 92 по 95 км автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» (участок обхода Волжска и Зеленодольска).

Для транспортных средств, чьи масса и габариты превышают указанные параметры, движение на данном участке ограничено. Для водителей грузового транспорта, автобусов рекомендуется выбирать маршруты для объезда: через участки М-7 «Волга» (Казань — Цивильск — Кугеси) и Р-176 «Вятка» (Кугеси — Чебоксары — Йошкар-Ола).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, движение на участке обхода Волжска и Зеленодольска временно ограничивали из-за снижения несущей способности путепровода с 3 июня. Проезд был закрыт на участке с 92 по 105 км автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга».



Татьяна Леухина