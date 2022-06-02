В Татарстане на участке обхода Волжска и Зеленодольска временно закроют проезд

В Татарстане на участке обхода Волжска и Зеленодольска временно ограничат движение из-за снижения несущей способности путепровода. Об этом предупреждает Управление ГИБДД МВД по республике.



Проезд будет закрыт с 3 июня на участке с 92 по 105 км автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга». Объехать его можно будет по дорогам Казань — Цивильск — Кугеси и Кугеси — Чебоксары — Йошкар-Ола.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Татарстану

Автовладельцев призвали соблюдать требования временных дорожных знаков. Также водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты движения с учетом введенных изменений.



Также в Татарстане до 1 сентября закрыли для движения автодорогу Кильдебяк — Старая Икшурма. Причиной стали ремонтные работы. Объехать закрытый участок можно будет по дорогам Богатые Сабы — Лесхоз, Богатые Сабы — Лесхоз — Большие Нырты, Язлы Арташ — Большие Нырты.

Диана Жиленкова